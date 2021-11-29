Набережную Волги в Самаре увеличат до 7 км
В Самаре объявили итоги конкурса на лучшее концептуальное архитектурно-планировочное и конструктивное предложение пятой очереди набережной Волги.
Первое место жюри присвоило самарской архитектурной мастерской ОККО. Планируется благоустроить территорию, добавив прогулочную зону, места досуга и отдыха, рекреации и другие интересные для горожан объекты. Объединение двух частей набережной повысит туристическую привлекательность города, пишет НИА «Самара». Самара — единственный город на Волге с набережной протяженностью почти 5 км. Новая очередь набережной увеличит общественное пространство до 7 км.
Напомним, в историческом центре Самары провели комплексное благоустройство улицы Ленинградской. Особое внимание уделили пешеходным зонам. Бетонную плитку уложили на площади свыше 3 тыс. кв. м. Было выполнено обустройство парковочных карманов. Подпорные стенки облицевали гранитными плитами. Между дорогой и тротуаром появилось пешеходное ограждение.