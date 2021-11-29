Композитор Рыбников стал временным худруком театра «Градский Холл»

Композитор Алексей Рыбников стал временно исполняющим обязанности художественного руководителя театра «Градский Холл» после смерти народного артиста РФ Александра Градского. Об этом 29 ноября сообщается на сайте столичного департамента культуры.

Рыбников отметил, что «считает своим долгом» принять это предложение.

«Театры с современным вокальным репертуаром — это довольно сложная структура с особыми правилами концертной и гастрольной деятельности. Считаю своим долгом друга подставить плечо коллегам в столь непростой и трагической для нас всех ситуации», — сказал он.

Вместе с тем поэтесса Маргарита Пушкина заявила, что нового художественного руководителя нужно было назначить после похорон певца.

«…Не успели еще предать тело Градского земле, как в театр назначают нового руководителя. Без встречи с труппой и сотрудниками. Совесть есть? Риторический вопрос, конечно», — написала она в Facebook.

О смерти Градского стало известно 28 ноября. Отмечалось, что народный артист России перенес инсульт, лежал в нейрореанимации. У него произошел инфаркт головного мозга.

29 ноября источник в сфере культуры сообщил, что Градский будет похоронен на Ваганьковском кладбище в Москве 1 декабря. Траурная церемония начнется в 11:00.