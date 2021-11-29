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Композитор Рыбников стал временным худруком театра «Градский Холл»

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Композитор Алексей Рыбников стал временно исполняющим обязанности художественного руководителя театра «Градский Холл» после смерти народного артиста РФ Александра Градского. Об этом 29 ноября сообщается на сайте столичного департамента культуры.

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Рыбников отметил, что «считает своим долгом» принять это предложение.

«Театры с современным вокальным репертуаром — это довольно сложная структура с особыми правилами концертной и гастрольной деятельности. Считаю своим долгом друга подставить плечо коллегам в столь непростой и трагической для нас всех ситуации», — сказал он.

Вместе с тем поэтесса Маргарита Пушкина заявила, что нового художественного руководителя нужно было назначить после похорон певца.

«…Не успели еще предать тело Градского земле, как в театр назначают нового руководителя. Без встречи с труппой и сотрудниками. Совесть есть? Риторический вопрос, конечно», — написала она в Facebook.

О смерти Градского стало известно 28 ноября. Отмечалось, что народный артист России перенес инсульт, лежал в нейрореанимации. У него произошел инфаркт головного мозга.

29 ноября источник в сфере культуры сообщил, что Градский будет похоронен на Ваганьковском кладбище в Москве 1 декабря. Траурная церемония начнется в 11:00.

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