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В Skoda назвали дату премьеры обновленного кроссовера Karoq

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Чешская компания Skoda 30 ноября проведет онлайн-презентацию обновленного кроссовера Karoq. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем 29 ноября в редакцию «Известий».

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Автомобиль получит измененную радиаторную решетку с вертикальными планками, новые передний и задний бамперы, а также доработанные задние фонари и обновленный спойлер. Кроме того, появятся несколько дополнительных цветов кузова.

Салон автомобиля останется практически прежним. Единственная доработка — обновленный дизайн информационно-развлекательного комплекса. О силовых агрегатах станет известно во время онлайн-презентации.

Европейские продажи обновленного Skoda Karoq начнутся в начале 2022 года.

18 ноября сообщалось, что Skoda представила новый седан Slavia, который будет продаваться на рынке Индии.

Модель базируется на локальной версии модульной платформы концерна Volkswagen Group MQB-A0-IN, специально адаптированной инженерами Skoda для рынка Индии. Для производства модели марка задействует до 95% компонентов от местных индийских поставщиков.

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