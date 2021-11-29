В Skoda назвали дату премьеры обновленного кроссовера Karoq
Чешская компания Skoda 30 ноября проведет онлайн-презентацию обновленного кроссовера Karoq. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем 29 ноября в редакцию «Известий».
Автомобиль получит измененную радиаторную решетку с вертикальными планками, новые передний и задний бамперы, а также доработанные задние фонари и обновленный спойлер. Кроме того, появятся несколько дополнительных цветов кузова.
Салон автомобиля останется практически прежним. Единственная доработка — обновленный дизайн информационно-развлекательного комплекса. О силовых агрегатах станет известно во время онлайн-презентации.
Европейские продажи обновленного Skoda Karoq начнутся в начале 2022 года.
18 ноября сообщалось, что Skoda представила новый седан Slavia, который будет продаваться на рынке Индии.
Модель базируется на локальной версии модульной платформы концерна Volkswagen Group MQB-A0-IN, специально адаптированной инженерами Skoda для рынка Индии. Для производства модели марка задействует до 95% компонентов от местных индийских поставщиков.