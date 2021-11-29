В Кремле оценили вероятность введения ограничений из-за штамма «Омикрон»

Введение дополнительных ограничений для недопущения распространения в России нового штамма коронавируса «Омикрон» зависит от решения оперштаба правительства РФ. Об этом 29 ноября заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

«Это зависит от рекомендации правительственного штаба, именно там формулируются основные подходы», — сообщил Песков ТАСС.

Ранее в тот же день замглавы МИД РФ Евгений Иванов сообщил, что оперштаб по борьбе с распространением COVID-19 вскоре объявит о мерах в связи с «Омикроном». Песков указал, что весь мир пытается понять, насколько новый штамм коронавируса «Омикрон» опасен. Дальнейшие шаги, по его словам, будут зависеть от тех выводов, которые сделают ученые о том, насколько заразен штамм, какие могут быть последствия, насколько имеющийся арсенал вакцин способен страховать от инфицирования и от тяжелого течения болезни.

Тогда же кандидат медицинских наук, врач-иммунолог Николай Крючков в беседе с «Известиями» выступил за внедрение «израильского» примера, то есть, по его словам, за фактическое закрытие авиасообщения с большинством стран на некоторое время, например, на ближайшие три недели, либо ограничение с ними количества рейсов. Свою позицию он объяснил тем, что, несмотря на то что источником новой мутации является Южная Африка, в других странах, в том числе и европейских, уже есть случаи передачи «Омикрона».

До этого, 25 ноября, руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов сообщил, что в России этот штамм коронавируса пока не обнаружен. Он также отметил эффективность российских вакцин против коронавируса.

В РФ граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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