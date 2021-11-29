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В Испании выявили первый случай штамма «Омикрон»

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Первый случай нового штамма коронавируса «Омикрон» выявили испанские специалисты. Об этом 29 ноября на своем сайте сообщила испанская газета Pais со ссылкой на Университетскую больницу Грегорио Мараньона в Мадриде.

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Мужчина, у которого подтвердился новый штамм, приехал в Испанию из Южной Африки.

«Нам удалось создать сверхбыструю процедуру, которая позволяет получить результат в тот же день. С пациентом всё в порядке», — сообщила лаборатория микробиологии и инфекций лечебного учреждения.

Ранее в этот день профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн отметил, что человек может приспособиться к новому штамму COVID-19 «Омикрон» и пандемия закончится.

Также он оценил риск заражения «Омикрон»-штаммом для переболевших COVID-19. По его словам, «выше риск заразиться у них не может быть, это всё беллетристика, здесь науки никакой не видно».

28 ноября в Нидерландах у 13 туристов из ЮАР выявили новый штамм коронавируса. В страну прибыл 61 человек, после этого полеты запретили. Всех прибывших поместили в условия изоляции и взяли тест на COVID-19. При этом в тот же день медики из Южно-Африканской Республики рассказали, что «Омикрон» быстро распространяется среди людей в возрасте от 20 до 30 лет.

27 ноября два случая заболевания новым штаммом COVID-19 выявили в Великобритании. Также стало известно, что «Омикрон» обнаружен у жительницы Чехии.

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