В Испании выявили первый случай штамма «Омикрон»
Первый случай нового штамма коронавируса «Омикрон» выявили испанские специалисты. Об этом 29 ноября на своем сайте сообщила испанская газета Pais со ссылкой на Университетскую больницу Грегорио Мараньона в Мадриде.
Мужчина, у которого подтвердился новый штамм, приехал в Испанию из Южной Африки.
«Нам удалось создать сверхбыструю процедуру, которая позволяет получить результат в тот же день. С пациентом всё в порядке», — сообщила лаборатория микробиологии и инфекций лечебного учреждения.
Ранее в этот день профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн отметил, что человек может приспособиться к новому штамму COVID-19 «Омикрон» и пандемия закончится.
Также он оценил риск заражения «Омикрон»-штаммом для переболевших COVID-19. По его словам, «выше риск заразиться у них не может быть, это всё беллетристика, здесь науки никакой не видно».
28 ноября в Нидерландах у 13 туристов из ЮАР выявили новый штамм коронавируса. В страну прибыл 61 человек, после этого полеты запретили. Всех прибывших поместили в условия изоляции и взяли тест на COVID-19. При этом в тот же день медики из Южно-Африканской Республики рассказали, что «Омикрон» быстро распространяется среди людей в возрасте от 20 до 30 лет.
27 ноября два случая заболевания новым штаммом COVID-19 выявили в Великобритании. Также стало известно, что «Омикрон» обнаружен у жительницы Чехии.