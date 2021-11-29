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Россиян не оказалось среди погибших из-за урагана в Стамбуле

Генконсульство: россиян среди погибших из-за урагана в Стамбуле нет
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Среди погибших из-за урагана в турецком Стамбуле нет россиян. Об этом в понедельник, 29 ноября, сообщил представитель генконсульства РФ.

«По имеющейся информации, россиян среди погибших нет», — сообщили в российской дипмиссии «РИА Новости».

Ранее в этот день в администрации губернатора Стамбула сообщили о четырех погибших и 19 пострадавших из-за урагана.

Отмечается, что во многих провинциях Турции ураган срывает крыши домов и рушит конструкции. Так, в Стамбуле рухнула башня с часами, момент падения которой очевидцы засняли на видео.

Кроме того, власти приостановили движение судов по проливу Босфор из-за ураганного ветра. Также отмечается, что шесть самолетов авиакомпании Turkish Airlines не смогли приземлиться в Стамбуле.

Главное управление метеорологии Турции выпустило «оранжевое» предупреждение для 17 провинций, где ожидается сильный ветер.

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