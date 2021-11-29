В Совбезе заявили о необходимости дополнительных мер для адаптации мигрантов

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев 29 ноября заявил о необходимости дополнительных мер в отношении мигрантов. Об этом он сказал на совещании, посвященном проблемам реализации миграционной политики РФ и задачам по повышению ее эффективности.

«Нельзя допускать их изоляции, как это, к сожалению, происходит во многих странах мира, и маргинализации, возникновения на территории нашей страны этнических анклавов», — сказал он.

Также зампред СБ РФ подчеркнул, что примеров таких анклавов довольно много в мире и все они являются рассадниками преступности.

По словам Медведева, организованные этнические группировки представляют сегодня особую опасность. Бесконтрольный поток беженцев в Европу из стран Ближнего Востока, Северной Африки и Афганистана привел к серьезным последствиям.

«Это, конечно, провоцирует всплеск преступности, и конфликты на национальной и религиозной почве, и социальное напряжение в целом. Потому что этим недовольны коренные жители государств», — пояснил он.

Кроме того, Медведев предложил подумать над усилением государственного контроля в сфере миграции.

«Мы меры в этом направлении предпринимаем, предпринимаем регулярно, но всё равно жизнь не стоит на месте, и вопросы цифрового управления миграционными процессами тоже стоят в повестке дня», — резюмировал зампред.

1 ноября председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил о необходимости ввести обязательную геномную регистрации всех въезжающих в Россию трудовых мигрантов из ближнего зарубежья. Он уточнил, что такие меры серьезным образом ужесточат контроль над миграционными процессами.

Спустя два дня официальный представитель СК Светлана Петренко заверила, что Бастрыкин поручил подготовить данный законопроект.

Ранее, 27 октября, секретарь Совбеза Николай Патрушев заявил, что масштабный приток в Россию трудовых мигрантов может привести к росту преступности, конфликтов на этнической почве. По его словам, нужно обеспечить мигрантам соблюдение законов РФ, не допускать проявлений ксенофобии и повысить уровень общественной безопасности в районах проживания и работы мигрантов.