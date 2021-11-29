В МИД России оценили вероятность возвращения представительства при НАТО

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко исключил возвращение представительства Москвы при НАТО в Брюсселе. Об этом дипломат заявил 29 ноября во время дискуссии на площадке клуба «Валдай».

«Всё так развивается, что мы вряд ли вернемся туда», — сказал он.

По словам Грушко, решение закрыть постпредство было единственным выходом в сложившейся ситуации. Москве послали сигнал, что ее дипломатическое присутствие неуместно, подчеркнул замминистра. Как он добавил, иного решения России не оставили.

6 октября стало известно, что НАТО приняло решение о высылке восьмерых российских дипломатов при альянсе и сокращении позиций еще двух. Всего число российских представителей в организации в Брюсселе решили сократить с 20 до 10 человек.

Генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что решение о лишении аккредитации не связано с конкретными событиями. По его словам, в НАТО «видели в течение уже некоторого времени усиление российской вредоносной деятельности».

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что такое решение альянса практически полностью подрывает перспективы нормализации отношений НАТО и РФ, несмотря на противоречивые заявления представителей объединения об обратном.

18 октября глава МИД РФ Сергей Лавров в ответ на действия НАТО объявил о прекращении работы представительства РФ при альянсе. Кроме того, приостановилась деятельность военной миссии НАТО в Москве Также прекратилась деятельность информационного бюро альянса в Москве.