Прямой эфир
Общество
Правительство выделило деньги на выплаты в связи с ЧП на шахте в Кузбассе
Общество
В ФМБА заявили о готовности сделать тест-системы для выявления штамма «Омикрон»
Мир
Рябков указал на попытки США дестабилизировать обстановку в России
Мир
В США предрекли широкое распространение штамма «Омикрон» по миру
Общество
Вирусолог допустил адаптацию человека к «Омикрону» и конец пандемии
Мир
В МИДе указали на искусственное нагнетание НАТО обстановки в Черном море
Интернет
Суд в РФ оштрафовал Google еще на 3 млн рублей за неудаление контента
Общество
Синоптик предупредил о самых сильных осадках за последние 69 лет в Москве
Мир
В Греции призвали НАТО переключить внимание с России на реальные проблемы
Общество
Путин назвал умершего Наумова мэтром отечественного кинематографа

Путин подписал закон, освобождающий от НДФЛ доходы многодетных семей при продаже жилья

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин подписал закон об освобождении семей с двумя и более детьми, продавших свое жилье для покупки нового, от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Соответствующий документ размещен 29 ноября на официальном портале правовой информации.

Долг не короток: средняя ипотечная ставка к концу года может превысить 10%
Станет ли жилье еще более недоступным

Срок, в течение которого продаваемое жилое помещение или его доля находилось в собственности налогоплательщика, значения не имеет.

Новое жилье должно быть куплено в тот же календарный год, в который продано старое, либо не позднее 30 апреля следующего года. При этом общая площадь приобретенного жилья должна превышать площадь проданного, а его стоимость не должна по кадастровой стоимости превышать 50 млн рублей.

До этого, 16 июля, президент РФ поручил обеспечить внесение в законодательство изменений, предусматривающих освобождение семей с двумя и более детьми от уплаты НДФЛ при продаже жилого помещения, находящегося в собственности менее пяти лет.

Тогда же член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что данное поручение Путина направлено на защиту интересов молодых семей. По ее мнению, часто молодая семья, приобретая жилье, рассчитывает со временем улучшить жилищные условия, поэтому инициатива президента пойдет многодетным семьям на пользу.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021