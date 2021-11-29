Путин подписал закон, освобождающий от НДФЛ доходы многодетных семей при продаже жилья

Президент России Владимир Путин подписал закон об освобождении семей с двумя и более детьми, продавших свое жилье для покупки нового, от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Соответствующий документ размещен 29 ноября на официальном портале правовой информации.

Срок, в течение которого продаваемое жилое помещение или его доля находилось в собственности налогоплательщика, значения не имеет.

Новое жилье должно быть куплено в тот же календарный год, в который продано старое, либо не позднее 30 апреля следующего года. При этом общая площадь приобретенного жилья должна превышать площадь проданного, а его стоимость не должна по кадастровой стоимости превышать 50 млн рублей.

До этого, 16 июля, президент РФ поручил обеспечить внесение в законодательство изменений, предусматривающих освобождение семей с двумя и более детьми от уплаты НДФЛ при продаже жилого помещения, находящегося в собственности менее пяти лет.

Тогда же член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что данное поручение Путина направлено на защиту интересов молодых семей. По ее мнению, часто молодая семья, приобретая жилье, рассчитывает со временем улучшить жилищные условия, поэтому инициатива президента пойдет многодетным семьям на пользу.