Алкоголь на 721 тыс. рублей изъяли в Иркутской области

Специалисты Роспотребнадзора выявили больше 120 нарушений в торговле алкогольной продукцией на территории Иркутской области. Стоимость изъятого спиртного составила 721 тыс. рублей.

Проверки проводились в течение года в рамках планового и внепланового санитарно-эпидемиологического надзора. Сотрудники Роспотребнадзора проверили 136 хозяйствующих субъектов, которые осуществляют оборот алкогольной продукции в регионе. Нарушения выявлены у 127 из них, пишет ИА IrkutskMedia.

Всего проверено свыше 10,6 тыс. л продукции. Специалисты взяли 258 проб алкоголя.

По данным МВД РФ, за девять месяцев 2021 года в России было закрыто 329 подпольных производств по изготовлению алкогольной и спиртосодержащей продукции. Из незаконного оборота изъяли свыше 665,3 тыс. декалитров алкоголя.