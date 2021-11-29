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Алкоголь на 721 тыс. рублей изъяли в Иркутской области

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Специалисты Роспотребнадзора выявили больше 120 нарушений в торговле алкогольной продукцией на территории Иркутской области. Стоимость изъятого спиртного составила 721 тыс. рублей.

Проверки проводились в течение года в рамках планового и внепланового санитарно-эпидемиологического надзора. Сотрудники Роспотребнадзора проверили 136 хозяйствующих субъектов, которые осуществляют оборот алкогольной продукции в регионе. Нарушения выявлены у 127 из них, пишет ИА IrkutskMedia.

Всего проверено свыше 10,6 тыс. л продукции. Специалисты взяли 258 проб алкоголя.

По данным МВД РФ, за девять месяцев 2021 года в России было закрыто 329 подпольных производств по изготовлению алкогольной и спиртосодержащей продукции. Из незаконного оборота изъяли свыше 665,3 тыс. декалитров алкоголя.

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