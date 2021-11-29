Штормовое предупреждение объявили в Коми

В нескольких районах Коми объявлено штормовое предупреждение из-за ухудшения погодных условий. Об этом пишет FlashNord со ссылкой на ГУ МЧС по республике.

Так, с 6:00 30 ноября в южных и центральных районах региона прогнозируются сильный снег и сильная метель. Видимость может ухудшиться до 500 м. Порывы восточного ветра могут достигать 20 м/с. Местами гололедица.

В течение суток непогода сохранится в Сыктывкаре, Сосногорском, Усть-Куломском, Троицко-Печорском, Прилузском, Ухтинском, Княжпогостском, Удорском, Корткеросском, Сыктывдинском, Сысольском, Усть-Вымском и Койгородском районах.

Ранее подмосковных автомобилистов призвали к аккуратности на дорогах из-за неблагоприятных погодных условий. Так, в ночь на 30 ноября столбики термометров покажут от +4 до +6 градусов. Днем во вторник в регионе сохранится плюсовая температура, однако уже ночью температура снизится до –5 градусов. Ожидаются снег, дождь, гололедица, а также колебания атмосферного давления.