В пресс-центре МИЦ «Известия» обсуждают проект НИУ ВШЭ «Медиана». Трансляция

В пресс-центре МИЦ «Известия» во вторник, 30 ноября, проходит презентация проекта виртуальной хрестоматии по истории советских и российских СМИ «Медиана». Проект был создан студентами факультета коммуникаций, медиа и дизайна НИУ ВШЭ, поддержан университетом и Федеральным агентством по делам молодежи.

Участники:

Андрей Быстрицкий, декан факультета коммуникаций, медиа и дизайна НИУ ВШЭ;

Наталья Дудкина, куратор проекта «Медиана»;

Алексей Малинин, генеральный директор ВЦИОМ-МЕДИА;

Анна Зарубей, руководитель студенческой команды проекта «Медиана»;

Александр Акопов, продюсер, директор Института кино НИУ ВШЭ;

Анастасия Надеждина, руководитель SMM-отдела проекта «Медиана».

Цель проекта «Медиана» — рассказать историю отечественных СМИ от лица ее создателей: известных журналистов и медиаменеджеров, а также дать возможность будущим журналистам поработать над проектом вместе с настоящими мэтрами медиаиндустрии.