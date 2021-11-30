В пресс-центре МИЦ «Известия» обсуждают проект НИУ ВШЭ «Медиана». Трансляция
В пресс-центре МИЦ «Известия» во вторник, 30 ноября, проходит презентация проекта виртуальной хрестоматии по истории советских и российских СМИ «Медиана». Проект был создан студентами факультета коммуникаций, медиа и дизайна НИУ ВШЭ, поддержан университетом и Федеральным агентством по делам молодежи.
Участники:
- Андрей Быстрицкий, декан факультета коммуникаций, медиа и дизайна НИУ ВШЭ;
- Наталья Дудкина, куратор проекта «Медиана»;
- Алексей Малинин, генеральный директор ВЦИОМ-МЕДИА;
- Анна Зарубей, руководитель студенческой команды проекта «Медиана»;
- Александр Акопов, продюсер, директор Института кино НИУ ВШЭ;
- Анастасия Надеждина, руководитель SMM-отдела проекта «Медиана».
Цель проекта «Медиана» — рассказать историю отечественных СМИ от лица ее создателей: известных журналистов и медиаменеджеров, а также дать возможность будущим журналистам поработать над проектом вместе с настоящими мэтрами медиаиндустрии.