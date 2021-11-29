Потепление до +4 градусов прогнозируют в Красноярске

Синоптики прогнозируют теплое начало зимы в Красноярске. Температура воздуха поднимется до +4 градусов.

30 ноября в городе ночью ожидается –4 градуса, днем около –2 градусов. 1 декабря температура воздуха не превысит –4 градусов в светлое время суток, при этом ветер усилится до 14 м/с. 2 декабря днем потеплеет до +2 градусов, синоптики прогнозируют дождь. Об этом пишет ИА KrasnoyarskMedia.

Самым теплым днем недели станет пятница, 3 декабря. Температура воздуха днем составит +4 градуса, ночью до +1 градуса. Осадки не ожидаются, но ветер усилится до 16 м/с. Ночью 4 декабря температура опустится до –2 градусов.

Ранее синоптики спрогнозировали неустойчивую погоду на текущей неделе в Московской области из-за резкого понижения давления. Температура будет выше нормы на 2–3 градуса. Ветер усилится до 15–20 м/с.