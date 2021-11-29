«Спартак» сыграл вничью с «Уфой» в матче РПЛ
Футболисты московского «Спартака» на выезде сыграли вничью с «Уфой» в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом 29 ноября сообщает газета «Спорт-Экспресс».
Игра завершилась со счетом 1:1.
Первый мяч на 70-й минуте забил игрок «Уфы» Алексей Никитин. На 86-й минуте у футболистов «Спартака» был удален Николай Рассказов.
Сравнял счет нападающий «Спартака» Александр Соболев, реализовав пенальти на 90+5-й минуте.
По результатам этой встречи в активе «Спартака» 20 очков. Команда продолжает оставаться на десятой позиции в турнирной таблице. У футболистов «Уфы» 16 очков, они занимают 12-е место.
30 сентября «Спартак» одержал победу над итальянским «Наполи» со счетом 3:2, дублем отметился полузащитник красно-белых Квинси Промес. Вторая встреча прошла 24 ноября — «Спартак» обыграл «Наполи» со счетом 2:1. Дубль оформил нападающий «Спартака» Александр Соболев.