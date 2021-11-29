Новую школу построят в Рязани в 2022 году
В Рязани в микрорайоне Кальное до конца 2022 года появится новая школа. Об этом рассказала начальник управления капитального строительства городской администрации Елена Буданова на публичных слушаниях по проекту бюджета Рязани на 2022 год и плановый период 2023–2024 годов.
О строительстве социальных объектов, в том числе школы в этом микрорайоне, спросила депутат городской думы Светлана Ворнакова. По словам Будановой, мэрия заключила двухлетний контракт на строительство образовательного учреждения. Деньги на это есть, пишет РИА «7 новостей».
Ранее сообщалось, что в Рязани завершен капитальный ремонт в музыкальной школе № 6. Работы там проводились в рамках нацпроекта «Культура».