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Врач назвала способ избежать головной боли в пасмурную погоду

Врач-офтальмолог Лещенко рассказала, как избежать головной боли в пасмурные дни
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Доцент кафедры глазных болезней Национального медико-хирургического центра им. Н.И. Пирогова, кандидат медицинских наук, врач-офтальмолог высшей категории Ирина Лещенко рассказала о способе, который помогает справиться с головной болью в пасмурную погоду.

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В интервью радио Sputnik в понедельник, 29 ноября, специалист рассказала, что уровень освещения в пасмурные дни резко снижается, что отрицательно сказывается на глазах. В этой связи причиной головной боли может стать недостаток света в помещении.

«Признаки усталости глаз у всех свои, у меня, например, появляется сонливость. То есть спать хотят глаза, а не голова: когда ложишься, они закрываются, а мозг продолжает активно работать. Уставшие глаза постоянно хочется тереть, чесать. Еще может возникнуть боль в глазах или в голове», — рассказала Лещенко.

Офтальмолог посоветовала чаще включать свет в пасмурную погоду, ориентируясь на потребности, а не на время суток, отмечает телеканал «Звезда». Она также указала на важность создания на рабочем месте правильного освещения. Даже в 10 или 12 часов дня, по ее словам, люди включают искусственное освещение для того, чтобы было более комфортно глазам, пишет RT.

Как отметила Лещенко, у компьютера или гаджетов есть подсветка, однако это не означает, что глаза не устают, сообщает телеканал «360».

16 ноября врач-офтальмолог высшей категории Иляна Киселева рассказала «Известиям», как уберечь глаза, проводя много времени за компьютером. В первую очередь Киселева рекомендовала при работе с компьютером уделить особое внимание рабочему месту. По ее словам, зрительный дискомфорт может быть связан с неправильным, недостаточным освещением рабочего стола. Чтобы избежать усталости, нужно правильно настроить интерфейс компьютера (правильный шрифт, цвета, яркость монитора).

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