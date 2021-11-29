Семилетняя девочка погибла при пожаре в Иркутской области

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели семилетней девочки в Иркутской области. Тело ребенка нашли в квартире после пожара.

Возгорание произошло ночью 29 ноября в одном из домов поселка Янталь в Усть-Кутском районе. По предварительным данным, причиной пожара могло стать короткое замыкание проводки. На месте пожара обнаружено тело семилетней девочки. Установлено, что в момент возгорания родители ребенка в квартире отсутствовали, пишет ИА IrkutskMedia.

Уголовное дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности». Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия.

22 ноября сообщалось о возбуждении уголовного дела по факту пожара в квартире в Липецке. 65-летняя пенсионерка скончалась на месте происшествия, ее пятилетний внук умер в машине скорой помощи.