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Путин назвал умершего Наумова мэтром отечественного кинематографа

Собянин выразил соболезнования в связи со смертью режиссера Наумова

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Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким народного артиста СССР Владимира Наумова, скончавшегося на 94-м году жизни. Телеграмма опубликована на официальном сайте мэра столицы в понедельник, 29 ноября.

Последний парад: умер режиссер Владимир Наумов
Знаменитый кинематографист скончался на 94-м году жизни

Собянин назвал Наумова всенародно любимым режиссером, сценаристом, актером и продюсером, а также ярчайшим представителем плеяды выдающихся деятелей кинематографа, чья биография является примером подлинного служения искусству, сообщает агентство городских новостей «Москва».

«Замечательные фильмы Владимира Наумовича, такие как «Бег», «Тегеран-43», «Мир входящему», завоевали искреннюю любовь миллионов зрителей. Невозможно переоценить его роль в воспитании и становлении молодых талантливых режиссеров. Светлая память об этом замечательном человеке навсегда сохранится в сердцах миллионов людей. Останутся с нами и его прекрасные фильмы», — говорится в тексте.

Ранее в этот день президент России Владимир Путин выразил соболезнования супруге режиссера Владимира Наумова Наталии Белохвостиковой.

Владимир Наумов умер на 94-м году жизни, сообщает телеканал «360». Причина смерти не названа.

Наумов родился в Ленинграде в 1927 году. Отец режиссера был кинооператором, а мать — актрисой. В 1952 году Наумов окончил режиссерский факультет ВГИКа. В 1983 году получил звание народного артиста СССР, а в 1985 году стал лауреатом Государственной премии СССР.

Наумов совместно с режиссером Александром Аловым снял такие ленты, как «Бег», «Тегеран-43», а также картины «Мир входящему», «Легенда о Тиле» и «Скверный анекдот». Был одним из сценаристов телесериала «Как закалялась сталь» и сыграл в фильмах «Гори, гори, моя звезда», «Кража» и «Третий удар».

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