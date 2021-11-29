Технический директор Параг Агравал возглавит Twitter после отставки Дорси

Технический директор Twitter Параг Агравал возьмет на себя управление компанией, после того как Джек Дорси ушел с поста гендиректора. Об этом 29 ноября сообщается в распространенном Twitter заявлении.

Так, отмечается, что совет директоров единогласно назначил Парага Агравала генеральным директором. Между тем Дорси останется членом совета директоров до истечения срока его полномочий в 2022 году.

«Я хочу поблагодарить правление за доверие к моим лидерским навыкам и Джека за его постоянное наставничество, поддержку и партнерство. [...] Я с нетерпением жду возможности развивать всё, чего мы достигли под руководством Джека, и я невероятно воодушевлен открывающимися возможностями», — заявил Агравал.

Новый гендиректор присоединился к Twitter в 2011 году и с октября 2017 года занимал должность главного технического директора. Агравал имеет докторскую степень, кроме того степень бакалавра компьютерных наук Стэнфордского университета и степень бакалавра компьютерных наук и инженерии Индийского технологического института в Бомбее.

О том, что Дорси покинет свой пост, стало известно ранее в понедельник. На фоне этой информации акции компании поднялись на 11%.

Дорси подтвердил уход на своей странице в Twitter и отметил, что Агравал вступит в должность генерального директора с понедельника.

«Я хочу, чтобы все знали, что это мое и полностью мое решение. Оно было тяжелым, конечно. Я люблю сеть и компанию... и всех вас. Мне правда грустно... но и радостно. Не так много компаний, которые достигают такого уровня. И не так много основателей, которые ставят компанию выше собственного эго. Знаю, мы докажем, что это был правильный шаг», — написал он.

Джек Дорси — американский архитектор программного обеспечения и предприниматель, известен как создатель Twitter и Square.