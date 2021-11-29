Прямой эфир
Общество
Правительство выделило деньги на выплаты в связи с ЧП на шахте в Кузбассе
Общество
В ФМБА заявили о готовности сделать тест-системы для выявления штамма «Омикрон»
Мир
Рябков указал на попытки США дестабилизировать обстановку в России
Мир
В США предрекли широкое распространение штамма «Омикрон» по миру
Общество
Вирусолог допустил адаптацию человека к «Омикрону» и конец пандемии
Мир
В МИДе указали на искусственное нагнетание НАТО обстановки в Черном море
Интернет
Суд в РФ оштрафовал Google еще на 3 млн рублей за неудаление контента
Общество
Синоптик предупредил о самых сильных осадках за последние 69 лет в Москве
Мир
В Греции призвали НАТО переключить внимание с России на реальные проблемы
Общество
Путин назвал умершего Наумова мэтром отечественного кинематографа

Ресторан «Густав Винтер» удостоен Национальной гостиничной премии - 2021

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Республике Карелия ресторан «Густав Винтер» в парке-отеле «Дача Винтера» удостоен Национальной гостиничной премии – 2021. Об этом 29 ноября на своем сайте сообщила администрация региона.

«Гастрономический Оскар»: девять московских ресторанов получили звезды «Мишлен»
Российские заведения впервые включили в знаменитый Красный гид

Заведение одержало победу в номинации «Лучший ресторан отеля».

«Концепция ресторана основана на любви к локальному продукту и желании познакомить гостей с традиционной кухней Карелии в современном прочтении», — отмечается в сообщении.

Одним из главных критериев работы ресторана названо высокое качество сервиса и понимание желаний гостей.

Каждый год в Национальной гостиничной премии принимают участие лучшие отели разной категории звездности и средства размещения, представляющие современные концепции ведения бизнеса и уникальные дизайнерские решения.

Организаторами премии выступают Российская гостиничная ассоциация при участии Федерального агентства по туризму РФ. Поддерживают мероприятие правительство Москвы, правительство Санкт‑Петербурга, Торгово-промышленная палата РФ, Российский союз туриндустрии.

В октябре Национальная ресторанная премия Wheretoeat назвала топ-10 лучших ресторанов российской столицы. Церемония состоялась 26 октября в демонстрационном зале ГУМа.

Лидером рейтинга стал ресторан Twins Garden братьев Ивана и Сергея Березуцких, которые являются не только совладельцами, но и шеф-поварами заведения.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021