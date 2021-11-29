Ресторан «Густав Винтер» удостоен Национальной гостиничной премии - 2021

В Республике Карелия ресторан «Густав Винтер» в парке-отеле «Дача Винтера» удостоен Национальной гостиничной премии – 2021. Об этом 29 ноября на своем сайте сообщила администрация региона.

Заведение одержало победу в номинации «Лучший ресторан отеля».

«Концепция ресторана основана на любви к локальному продукту и желании познакомить гостей с традиционной кухней Карелии в современном прочтении», — отмечается в сообщении.

Одним из главных критериев работы ресторана названо высокое качество сервиса и понимание желаний гостей.

Каждый год в Национальной гостиничной премии принимают участие лучшие отели разной категории звездности и средства размещения, представляющие современные концепции ведения бизнеса и уникальные дизайнерские решения.

Организаторами премии выступают Российская гостиничная ассоциация при участии Федерального агентства по туризму РФ. Поддерживают мероприятие правительство Москвы, правительство Санкт‑Петербурга, Торгово-промышленная палата РФ, Российский союз туриндустрии.

В октябре Национальная ресторанная премия Wheretoeat назвала топ-10 лучших ресторанов российской столицы. Церемония состоялась 26 октября в демонстрационном зале ГУМа.

Лидером рейтинга стал ресторан Twins Garden братьев Ивана и Сергея Березуцких, которые являются не только совладельцами, но и шеф-поварами заведения.