Дело возбудили после смерти отравившейся грибами девушки на Ставрополье

Уголовное дело возбуждено по факту смерти 17-летней девушки в Левокумском районе Ставропольского края. Установлено, что причиной смерти стало отравление грибами. Статья, по которой ведется расследование, — «Причинение смерти по неосторожности».

Инцидент произошел 20 октября в поселке Заря. Семью грибами угостил 73-летний местный житель, который решил поделиться своим «уловом» с соседями. Мама девушки также отравилась, но ее удалось спасти.

Назначены судебные экспертизы, проводятся следственные действия, пишет NewsTracker со ссылкой на СУ СКР по Ставропольскому краю.

В начале ноября сообщалось, что в Липецкой области скончалась 84-летняя женщина, отравившаяся грибами. По словам ее родственников, она употребила в пищу шампиньоны.