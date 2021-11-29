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Пострадавший от оползня участок трассы отремонтировали в Сочи

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Дорожники привели в порядок участок федеральной трассы в Сочи, который пострадал от оползня. Движение по участку открыли после нанесения разметки.

Трасса А-147 была повреждена оползнем в начале октября. Рабочие отремонтировали участок протяженностью 130 м и примыкавшие к нему отрезки дороги. Об этом сообщает ИА KrasnodarMedia.

Чтобы исключить риск разрушения дороги, специалисты провели комплексное исследование. Было принято решение об устройстве инженерной защиты на участке. Под дорогой уже стартовало строительство низовой подпорной стены. Полностью работы на объекте будут завершены к маю 2022 года.

5 октября из-за оползня был нарушен подъезд к коттеджному поселку в Сочи. В ликвидации последствий стихии участвовали 22 единицы техники, использовано 600 т материалов для отсыпки дороги.

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