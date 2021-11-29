Опубликовано видео получения сторонниками Саакашвили денег за участие в митинге

Грузинские СМИ 29 ноября опубликовали видео, которое якобы доказывает участие сторонников бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили в митингах в его поддержку за деньги.

На кадрах двое мужчин, предположительно, принимавших участие в акции, получают деньги и пересчитывают купюры.

Ранее в этот же день начался суд по делу о жестком разгоне митинга 7 ноября 2007 года. Это первый процесс, на котором Саакашвили разрешили присутствовать. Экс-президент Грузии покинул здание суда после своего выступления, которое длилось более часа.

По данным гособвинения, во время разгона оппозиционных протестов в Тбилиси спецназ незаконно использовал резиновые пули, были избиты сотни митингующих. Как полагает прокуратура, по заданию президента отряд спецназначения полиции ворвался в здание телекомпании «Имеди», вещание было остановлено, а контроль над эфиром забрали власти.

Перед началом процесса около здания суда собрались демонстранты. Для их разгона полиция применила слезоточивый газ.

Ранее, 19 ноября, специалисты, посетившие Саакашвили в тюрьме, выявили серьезное заболевание мозга, из-за которого у политика, с большой вероятностью, может развиться кома с возможным летальным исходом. В связи с этим министерство юстиции Грузии приняло решение доставить экс-президента в военный госпиталь в Гори. 20 ноября Саакашвили доставили в военный госпиталь, где врачи будут лечить его после длительной голодовки.

Политика задержали 1 октября в Тбилиси после его возвращения в страну в преддверии выборов в местные органы власти. В отношении него возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении границы страны. Кроме того, Саакашвили на родине заочно осужден по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили.