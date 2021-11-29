РФПИ допустил разработку модификации «Спутника V» против омикрон-штамма за 45 дней

«Спутник V» и «Спутник Лайт» остаются эффективными против нового «Омикрон»-штамма коронавируса, но Центр имени Гамалеи начал их адаптацию, положенную по протоколам. Об этом 29 ноября сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

При этом, по словам сотрудников РФПИ, маловероятно, что такая модификация потребуется. Однако если будет необходимость, то новая версия «Спутника» может быть готова к массовому производству через 45 дней.

«Несколько сотен миллионов бустеров «Спутника» против «Омикрона» могут быть выведены на международный рынок уже к 20 февраля 2022 года, а в 2022 году могут быть доступны более трех миллиардов доз», — уточнили в фонде.

24 ноября о риске распространения нового штамма коронавируса предупредили британские ученые. Согласно материалу издания Daily Mail, указанная мутация потенциально более опасна, чем остальные варианты вируса.

Власти России на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации призывают граждан вакцинироваться, чтобы обезопасить здоровье и позаботиться о близких. Россиян прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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