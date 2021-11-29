Прямой эфир
Общество
На помощь семьям жертв и пострадавших при ЧП в «Листвяжной» выделят 80 млн рублей
Общество
В Центре им. Гамалеи изучат эффективность «Спутника V» против «Омикрон»-штамма
Мир
Рябков указал на попытки США дестабилизировать обстановку в России
Мир
В США предрекли широкое распространение штамма «Омикрон» по миру
Общество
Вирусолог допустил адаптацию человека к «Омикрону» и конец пандемии
Мир
В МИДе указали на искусственное нагнетание НАТО обстановки в Черном море
Интернет
Суд в РФ оштрафовал Google еще на 3 млн рублей за неудаление контента
Общество
Синоптик предупредил о самых сильных осадках за последние 69 лет в Москве
Мир
В Греции призвали НАТО переключить внимание с России на реальные проблемы
Общество
Путин назвал умершего Наумова мэтром отечественного кинематографа
Сюжет:

РФПИ допустил разработку модификации «Спутника V» против омикрон-штамма за 45 дней

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

«Спутник V» и «Спутник Лайт» остаются эффективными против нового «Омикрон»-штамма коронавируса, но Центр имени Гамалеи начал их адаптацию, положенную по протоколам. Об этом 29 ноября сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

В заразные стороны: может ли штамм «Омикрон» уже быть в России
Эпидемиологи назвали способы уберечься от нового варианта коронавируса

При этом, по словам сотрудников РФПИ, маловероятно, что такая модификация потребуется. Однако если будет необходимость, то новая версия «Спутника» может быть готова к массовому производству через 45 дней.

«Несколько сотен миллионов бустеров «Спутника» против «Омикрона» могут быть выведены на международный рынок уже к 20 февраля 2022 года, а в 2022 году могут быть доступны более трех миллиардов доз», — уточнили в фонде.

24 ноября о риске распространения нового штамма коронавируса предупредили британские ученые. Согласно материалу издания Daily Mail, указанная мутация потенциально более опасна, чем остальные варианты вируса.

Власти России на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации призывают граждан вакцинироваться, чтобы обезопасить здоровье и позаботиться о близких. Россиян прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021