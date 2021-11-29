Эрдоган заявил о желании участвовать в решении конфликта между РФ и Украиной

Турция рассчитывает на свое участие в решении кризиса между Россией и Украиной и планирует продолжить обсуждение этой темы с Москвой и Киевом. Об этом 29 ноября сообщил президент страны Реджеп ​​​​​​Тайип Эрдоган.

«Мы выступаем за установление мира в регионе, особенно когда речь идет в первую очередь о крымских тюрках. Мы неоднократно обсуждали эти вопросы с дружественной Россией и особенно с господином [президентом РФ Владимиром] Путиным. Мы хотим, чтобы [этот регион] не был территорией, где доминирует война. Пусть на этой территории в будущем царит мир, мы желаем развивать отношение к этому вопросу в позитивном ключе», — цитирует турецкого лидера местная газета Yeni Şafak.

По словам Эрдогана, Турция «будет посредничать в этом вопросе, обсуждать этот вопрос» с Москвой и Киевом.

«Мы будем развивать эти переговоры как с Украиной, так и с господином Путиным. Мы хотим, чтобы мы участвовали в решении этого вопроса», — заявил президент.

Ранее, 26 ноября, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его страна передала России через Эрдогана список на обмен удерживаемых лиц. В конце сентября украинский лидер обратился к турецкому коллеге с просьбой «замолвить слово» за осужденных в России украинцев перед Путиным.

До этого, 29 сентября, Путин и Эрдоган провели переговоры в Сочи. Как отметил президент РФ, отношения двух стран развиваются позитивно. Он указал на то, что профильные ведомства постоянно взаимодействуют друг с другом по всем направлениям.

Отношения России и Украины осложнились после того, как в 2014 году на Украине произошел госпереворот. Киев начал военную операцию против Донбасса, жители которого не согласились с итогами смены власти, а власти Крыма приняли решение о проведении референдума о воссоединении с Россией. В результате референдума 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя проголосовали за вхождение полуострова в состав РФ.