Структура «Росатома» создаст СП по разработке месторождения лития в Аргентине

Компания Uranium One Holding N.V. (входит в структуру «Росатома») договорилась с Alpha Lithium Corporation о создании совместного предприятия (СП), которое займется разработкой литиевого месторождения Tolillar в Аргентине. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем «Известиям».

Соглашение предусматривает покупку Uranium One Holding N.V. за $30 млн 15-процентной доли в компании Alpha One Lithium B.V., оставшиеся 85% акций будут принадлежать Alpha Lithium Corporation. Основной актив Alpha One Lithium B.V. составят 100% акций аргентинской проектной компании Alpha Argentina S.A., являющейся правообладателем на разведку и добычу литиевого месторождения.

За структурой «Росатома» остается право инвестировать в капитал СП до $185 млн и таким образом увеличить свою долю в компании до 50%. В случае реализации опциона Uranium One Holding N.V. получает право на закупку 100% выпускаемой продукции.

Президент «Ураниум Уан Груп» (головная компания Uranium One Holding N.V.) Андрей Шутов подчеркнул, что литий необходим для обеспечения «зеленой» экономики будущего, а развитие данного направления является стратегическим приоритетом для «Росатома».

«Проект в Аргентине будет реализован в соответствии с принципами устойчивого развития. Мы планируем развивать месторождение с учетом интересов местных сообществ, используя инновационные технологии, оказывающие минимальное воздействие на окружающую среду, поддерживая программы научно-технического сотрудничества. В настоящее время мы также проводим оценку и других месторождений редких металлов», — отметил Шутов.

Президент и главный исполнительный директор Alpha Lithium Брэд Никол со своей стороны высоко оценил способность Uranium One Holding N.V. реализовывать крупномасштабные промышленные проекты.

«Заинтересованность Uranium One в литиевой промышленности является четким свидетельством того, что литий имеет решающее значение для будущего мировой экономики, и знаком доверия к работе Alpha Lithium в последние годы», — заключил он.

Месторождение Tolillar расположено в аргентинской провинции Сальта. Во всем мире этот регион известен как «литиевый треугольник», поскольку там сосредоточены ресурсы гидроминерального сырья с высокой концентрацией лития.