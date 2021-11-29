Больше 60 выездов на лед закрыли в Иркутской области
В Иркутской области подвели итоги первого этапа профилактической акции «Безопасный лед». В 12 районах перекрыли 63 места несанкционированного выхода людей и выезда автомобилей на водоемы.
Специалисты установили 550 запрещающих знаков и информационных аншлагов в потенциально опасных местах. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia. В состав патрульных групп ежедневно включали свыше 1 тыс. человек из числа сотрудников ГИМС, спасателей, пожарных, полицейских и представителей администраций. Инструкции по безопасному выходу на лед получили порядка 10 тыс. местных жителей.
В образовательных учреждениях проведено 385 занятий по соблюдению мер безопасности на водных объектах в период становления льда. Временные спасательные посты разместили в Иркутске и Осинском районе.