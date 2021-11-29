Парковку запретят на трех улицах в центре Орла

На некоторых улицах Орла запретят парковку, чтобы автомобили не мешали уборке, в том числе снега. Так, запрет коснется улиц Московской, Металлургов и площади Мира.

На Московской нельзя будет парковаться с января 2022 года. Как пишет InfoOrel.ru со ссылкой на городскую администрацию, решение в большей степени связано с уборкой улицы от снега. Припаркованные машины сужают проезжую часть и мешают спецтехнике выполнять работу качественно.

По этой же причине с января нельзя будет оставить машину на всем протяжении улицы Металлургов.

У площади Мира запрет будет действовать не только из-за необходимости уборки снега. Жители дома жалуются, что припаркованные машины не позволяют им въехать во двор.