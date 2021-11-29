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В МИД России назвали ситуацию с мигрантами результатом действий НАТО

Замглавы МИД России Грушко: миграционные потоки на границе Белоруссии — результат действий НАТО
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Миграционные потоки на границе с Белоруссией являются результатом действий Североатлантического альянса. Об этом в понедельник, 29 ноября, заявил замглавы МИД России Александр Грушко.

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«Мы не должны забывать о причинах этих миграционных потоков. Это прежде всего результат тех военных операций, которые проводили союзники либо в составе НАТО, либо отдельно», — сказал он во время дискуссии на площадке клуба «Валдай».

Ранее в этот день президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании в минобороны республики на тему военной безопасности заявил, что Запад использует мигрантов как способ сдерживания белорусской армии в случае конфликта РФ с Украиной.

25 ноября белорусский лидер заявил, что власти США пытаются развязать войну руками поляков, прибалтов и украинцев, используя для этих целей тему миграционного кризиса на границе Белоруссии и Евросоюза. По мнению главы республики, в США любят «воевать чужими руками», оставаясь при этом в стороне и поставляя оружие.

До этого, 22 ноября, глава представительства Евросоюза (ЕС) в Белоруссии Дирк Шубель заявил, что страны Запада не пойдут на нормализацию отношений с Белоруссией. Лукашенко, в свою очередь, подчеркнул, что Белоруссия не стремится к обострению и противостоянию в отношениях с Польшей. Президент также добавил, что «если перегнуть палку, войны не избежать».

Ситуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии обострилась в начале ноября. Многочисленная группа беженцев, находящихся в Белоруссии, пришла к границе в лесной полосе. Мигранты резали колючую проволоку на границе двух стран и просили пустить их на территорию Евросоюза. Позднее мигранты покинули палаточный лагерь и перешли в логистический центр, предоставленный белорусской стороной.

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