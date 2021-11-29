Двух детей сбил пьяный водитель в Ижевске

В Ижевске водитель, который находился в состоянии алкогольного опьянения, совершил ДТП. В результате пострадали двое детей.

Авария произошла 27 ноября на улице 40 лет ВЛКСМ. 44-летний водитель автомобиля Ford врезался в стоящий Nissan, а затем выехал на тротуар и сбил шедших по нему детей.

Несовершеннолетние пешеходы получили различные травмы. В отношении водителя составили протоколы, а его автомобиль отправили на штрафстоянку, пишет ИА «Сусанин».

24 ноября в Тюмени водитель за рулем BMW насмерть сбил двух дорожных рабочих. Виновник аварии ехал со скоростью около 170–200 км/ч. В результате ДТП рабочие погибли на месте. В крови водителя был обнаружен алкоголь, количество которого позволяет говорить о состоянии среднего алкогольного опьянения.