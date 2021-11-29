Зоозащитники в Тюмени спасли выброшенного с пятого этажа кота

В Тюмени пьяный мужчина выбросил из окна пятого этажа кота, но его спасли зоозащитники. По словам очевидца, инцидент произошел на улице Восстания, 13.

Кота отвезли в клинику. После обследования выявлена травма головы, ушиб мозга. В ближайшие две-три недели он будет находиться в платном стационаре. Теперь хозяин животного требует вернуть кота обратно, отмечает портал «Наш город».

Ранее во дворе многоквартирного дома в Северодвинске (Архангельская область), где живет семейная пара, подозреваемая в жестоком убийстве кота Кузи, неизвестные установили могильный крест. Местные жители утверждают, что радикальные зоозащитники буквально терроризируют многоэтажку. К примеру, недавно на фасаде здания появилась надпись «сдохни».