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Четыре развязки появятся к 2024 году на МКАД

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Четыре развязки возводят на МКАД, одна из них будет находиться на пересечении с Осташковским шоссе, ее планируется открыть до конца 2022 года, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

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«Она (развязка. — Ред.) готова почти на половину — на 44%. Сейчас сооружаются опоры и пролетные строения путепроводов, съездов, надземного пешеходного перехода, идет устройство дождевой канализации и прокладка слаботочных систем», — заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Также он сообщил, что активно строится и развязка на пересечении с Алтуфьевским шоссе, которую планируют открыть в начале 2023 года, пишет «Москва 24». Предполагается, что пропускная способность участка МКАД увеличится на 20%.

«В настоящее время ведутся работы по устройству опор и пролетного строения строящегося путепровода через МКАД, устройство временных съездов, устройство постоянных съездов, демонтаж существующего путепровода через МКАД и переустройство инженерных коммуникаций», — рассказал заммэра, добавив, что общая строительная готовность оценивается в 24%.

Движение по развязкам на пересечении с Липецкой улицей и улицами Верхние Поля и Капотня пустят в 2024 году, сообщает РИАМО.

Ранее, 22 ноября, в Москве завершилась реконструкция Волоколамского шоссе. Мэр столицы Сергей Собянин открыл движение по обновленному мосту через реку Сходню, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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