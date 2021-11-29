В МИДе пообещали ответить на решение США по высылке российских дипломатов

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков 29 ноября заявил, что Москва не оставит без внимания высылку из США 27 российских дипломатов.

«Обязательно [ответим], и мы предупредили американцев, что во избежание дальнейшего сокращения персонала они должны остановиться», — сказал он журналистам.

27 ноября посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил, что 27 российских дипломатов с семьями вынужденно покинут США 30 января. Еще столько же специалистов дипломатического представительства РФ уедут из страны через полгода — 30 июня.

30 октября официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о планах США выдворить еще 55 российских дипломатов. По ее словам, в американских диппредставительствах на территории России работает порядка 130 человек, в то время как в российской дипмиссии в Вашингтоне и двух генконсульствах в Нью-Йорке и Хьюстоне — менее 200.

5 октября американские сенаторы попросили американского лидера Джо Байдена выслать 300 дипломатов РФ в случае отказа Москвы расширить штат посольства Соединенных Штатов.