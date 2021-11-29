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В МИДе пообещали ответить на решение США по высылке российских дипломатов

Замглавы МИД Рябков: Москва ответит Вашингтону на высылку 27 дипломатов из США
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Замглавы МИД РФ Сергей Рябков 29 ноября заявил, что Москва не оставит без внимания высылку из США 27 российских дипломатов.

«Обязательно [ответим], и мы предупредили американцев, что во избежание дальнейшего сокращения персонала они должны остановиться», — сказал он журналистам.

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27 ноября посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил, что 27 российских дипломатов с семьями вынужденно покинут США 30 января. Еще столько же специалистов дипломатического представительства РФ уедут из страны через полгода — 30 июня.

30 октября официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о планах США выдворить еще 55 российских дипломатов. По ее словам, в американских диппредставительствах на территории России работает порядка 130 человек, в то время как в российской дипмиссии в Вашингтоне и двух генконсульствах в Нью-Йорке и Хьюстоне — менее 200.

5 октября американские сенаторы попросили американского лидера Джо Байдена выслать 300 дипломатов РФ в случае отказа Москвы расширить штат посольства Соединенных Штатов.

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