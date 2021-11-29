Ежедневная газета «Известия» — лидер цитируемости в октябре

Газета «Известия» стала самым цитируемым изданием среди федеральных газет по версии «Медиалогии» в октябре.

«Известия» по-прежнему с большим отрывом от конкурентов удерживают первое место среди федеральных газет. Индекс цитируемости издания в октябре составил 3117,32. Вторую и третью строчки рейтинга заняли газеты «Коммерсант» (ИЦ: 2539,14) и «Российская газета» (ИЦ: 1037,58).

Самыми цитируемыми темами октября стали материалы «Известий», посвященные подорожанию продукции более десяти крупнейших российских производителей, интервью с заместителем председателя Банка России Михаилом Алексеевым и др.

При подсчете рейтинга учитывались федеральные российские СМИ, а также интернет-ресурсы, которые освещают федеральные и региональные события.