Партию свинины с АЧС уничтожили на Сахалине

В Сахалинской области уничтожат партию мяса, зараженного африканской чумой свиней (АЧС), которая поступила из Саратовской области. На данный момент сожгли 5 т продукции.

Пробы мяса были отобраны в ходе ветеринарного контроля в Корсаковском морском торговом порту. Лабораторные исследования показали наличие вируса АЧС в продукции. Согласно требованиям ветеринарного законодательства, мясо признано опасным и подлежащим уничтожению. Об этом пишет ИА SakhalinMedia.

Общий вес свинины составляет 13,5 т. На текущий момент путем сжигания уничтожено около 5 т продукции. Остальное мясо будет уничтожаться в инсинераторе ежедневно.

В ноябре продукцию, зараженную АЧС, нашли на объектах торговли в Саратовской области. Ограничительные мероприятия ввели в двух магазинах.