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Путин подписал закон об освобождении семей с детьми от НДФЛ при продаже квартиры

Путин подписал закон, освобождающий от НДФЛ доходы многодетных семей при продаже жилья
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Президент РФ Владимир Путин 29 ноября подписал закон, освобождающий от НДФЛ доходы многодетных семей при продаже жилья. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

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Отмечается, что норма будет действовать для полученных с 1 января 2021 года денежных средств при условии, что семья с двумя и более детьми продает квартиру, жилой дом или их части, чтобы купить жилье большей площади.

Согласно новому закону, льготу могут предоставить родителям (усыновителям) с несовершеннолетними детьми или детьми до 24 лет, если они обучаются на очном отделении. При этом продать старое и купить новое жилье необходимо в тот же год либо сделать покупку не позже 30 апреля следующего года.

Кроме того, кадастровая стоимость продаваемой недвижимости не должна быть больше 50 млн рублей. При этом на момент продажи ни у кого из членов многодетной семьи не должно быть в собственности другой жилой недвижимости площадью свыше 50% от размеров новой.

Уточняется также, что с 2023 года будет введена дифференциация налоговой ставки на имущество организаций в зависимости от характеристик объекта налогообложения — вида имущества и его кадастровой стоимости, а не от категорий налогоплательщиков.

На данный момент такое регулирование уже определено для земельных участков.

16 июля сообщалось, что Путин поручил обеспечить внесение в законодательство изменений, предусматривающих освобождение семей с двумя и более детьми от уплаты НДФЛ при продаже жилья, находящегося в собственности меньше пяти лет.

В тот же день член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что данное поручение президента направлено на защиту интересов молодых семей. Она пояснила, что зачастую молодая семья, приобретая квартиру или дом, рассчитывает со временем улучшить жилищные условия, поэтому инициатива главы государства поможет в этом многодетным семьям.

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