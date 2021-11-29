В МИД России оценили вероятность возвращения представительства при НАТО

Россия вряд ли вернет представительство НАТО в Брюсселе. Об этом в понедельник, 29 ноября, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко в ходе дискуссии на площадке клуба «Валдай».

«Все так развивается, что мы вряд ли вернемся туда», — ответил он на вопрос ведущего о том, вернется ли РФ в Брюссель.

6 октября в НАТО приняли решение отозвать аккредитацию у восьми сотрудников представительства России при организации. Таким образом, число аккредитаций, доступных российским дипломатам при Североатлантическом альянсе, теперь составляет 10.

Генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что решение о лишении аккредитации не связано с конкретными событиями. По его словам, в НАТО «видели в течение уже некоторого времени усиление российской вредоносной деятельности».

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что такое решение альянса практически полностью подрывает перспективы нормализации отношений НАТО и РФ, несмотря на противоречивые заявления представителей объединения об обратном.

18 октября глава МИД РФ Сергей Лавров в ответ на действия НАТО объявил о прекращении работы представительства РФ при альянсе. Кроме того, приостанавлась деятельность военной миссии НАТО в Москве Также прекратилась деятельность информационного бюро альянса в Москве.