РФС рассмотрит инцидент с массовыми задержаниями фанатов ЦСКА

Инцидент с массовыми задержаниями фанатов московского ЦСКА после матча 16-го тура «Тинькофф — Российской премьер-лиги» (РПЛ) с петербургским «Зенитом» рассмотрит Российский футбольный союз (РФС) на комитете по безопасности и работе с болельщиками. Об этом 29 ноября сообщила служба коммуникаций организации.

«Одной из важнейших задач организаторов матча является обеспечение безопасности и соблюдение правил поведения зрителями на стадионе. К сожалению, в рамках встречи между ЦСКА и «Зенитом» <...> эта задача не была выполнена в полной мере. На одну из трибун болельщиков домашней команды были пронесены десятки файеров, применение которых поставило под угрозу безопасность других зрителей. Организация обеспечения безопасности и факты использования пиротехники будут рассмотрены на ближайшем заседании», — говорится в сообщении.

Матч состоялся накануне и завершился со счетом 2:0 в пользу петербуржцев. По окончании встречи появились сообщения о задержаниях болельщиков ЦСКА. В столичном главке МВД подтвердили эти данные. Изначально сообщалось, что задержания связаны с пиротехническим шоу на трибуне: по окончании матча фанаты красно-синих зажгли несколько десятков фаеров.

После матча сотрудники полиции составили 51 протокол об административных правонарушениях. Большинство из них касаются нарушения правил поведения зрителей (25) и употребления спиртного в запрещенных местах или наркотических средств (23).

При этом не менее 25 болельщикам ЦСКА может грозить запрет на посещение спортивных мероприятий в России.

В свою очередь, руководство ЦСКА осудило использование болельщиками такого количества пиротехники, однако подчеркнуло, что невиновные не должны страдать. Клуб пообещал оказать юридическую поддержку своим фанатам, добавляет сайт «Спорт-Экспресс».

В РПЛ заявили, что действия правоохранителей «нарушили комфорт и поставили под угрозу здоровье людей». Также в лиге пообещали расследовать случившее и в будущем не допускать таких инцидентов.