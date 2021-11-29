В Совбезе России выразили обеспокоенность ростом правонарушений среди мигрантов

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев 29 ноября выразил обеспокоенность ростом преступности среди мигрантов.

«Серьезную обеспокоенность вызывает обострение преступности в среде мигрантов: за девять месяцев этого года более чем на 4% выросло количество преступлений, которые совершены иностранными гражданами, фиксируется и рост административных правонарушений более чем на треть», — сказал он на совещании о проблемах реализации миграционной политики РФ и задачах по повышению ее эффективности.

По мнению Медведева, это связано с застарелой проблемой незаконной миграции, поскольку многие иностранные граждане находятся в России с нарушением срока пребывания и выпадают, таким образом, из зоны контроля государственных структур. По его словам, они также становятся объектами вербовки по стороны экстремистов и террористических организаций и участвуют в публичных массовых конфликтах.

«Особую опасность представляют так называемые организованные этнические группировки», — подчеркнул зампред Совбеза.

В этой связи он отметил, что в стране необходимы дополнительные меры, которые позволят иностранцам лучше адаптироваться. Нельзя допускать их изоляции и маргинализации, а также возникновения в стране этнических анклавов, указал Медведев.

1 ноября председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил о необходимости ввести обязательную геномную регистрации всех въезжающих в Россию трудовых мигрантов из ближнего зарубежья. Он уточнил, что такие меры серьезным образом ужесточат контроль над миграционными процессами.

Спустя два дня официальный представитель СК Светлана Петренко заверила, что Бастрыкин поручил подготовить данный законопроект.

Ранее, 27 октября, секретарь Совбеза Николай Патрушев заявил, что масштабный приток в Россию трудовых мигрантов может привести к росту преступности, конфликтов на этнической почве. По его словам, нужно обеспечить мигрантам соблюдение законов РФ, не допускать проявлений ксенофобии и повысить уровень общественной безопасности в районах проживания и работы мигрантов.