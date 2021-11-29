Владимир Крикунов назначен главным тренером рижского ХК «Динамо»
Новым главным тренером рижского хоккейного клуба «Динамо» стал Владимир Крикунов. Специалист присоединится к команде в ближайшее время, говорится в сообщении на сайте команды 29 ноября.
Решение принято в ходе заседания наблюдательного совета клуба с участием членов правления, на котором было рассмотрено выступление команды в текущем регулярном чемпионате.
Крикунов возглавит команду в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ.
Крикунов — мастер спорта СССР 1974 года. В разные годы был главным тренером минского «Динамо», главным тренером екатеринбургского клуба «Динамо-Энергия», возглавлял казанский «Ак Барс» и в 2000 году привел команду к серебряным медалям чемпионата России.
Тренировал нижнекамский «Нефтехимик», являлся главным тренером московского «Динамо».