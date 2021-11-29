Молочный комплекс за 600 млн рублей построят в Татарстане

В Менделеевском районе Татарстана построят молочный комплекс на 400 голов дойного скота с замкнутым циклом производства. Соглашение о сотрудничестве по реализации инвестиционного проекта на территории ТОСЭР «Менделеевск» подписали глава района Радмир Беляев, министр сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Марат Зяббаров и исполнительный директор ООО «Белогривка» Александр Березин.

В соответствии с проектом будут созданы небольшие фермерские хозяйства и производство молока за счет использования современных энергосберегающих технологий. На производстве будут проводить усиленную профилактику болезней у животных, закупят высокопродуктивную породу молочного скота. В процессе будет применяться самая современная высокопроизводительная техника, пишет ИА «Татар-информ».

Также, помимо молока, на комплексе будут производить сыр и молочные продукты. Предполагаемый объем инвестиций — 600 млн рублей. Планируется создать 40 рабочих мест. На производственную мощность комплекс должен выйти через три года.