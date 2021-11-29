Пьяный всадник с шашкой въехал в магазин за хлебом в Курской области

В Курской области задержали пьяного мужчину, который отправился в магазин за хлебом верхом и размахивал шашкой. Об этом региональное управление МВД сообщает в понедельник, 29 ноября.

Инцидент произошел в поселке Карла Либкнехта. Директор магазина пожаловался участковому, что «в помещении мужчина разъезжает верхом на лошади и пытается на животном заехать в торговый зал».

По словам очевидцев, выехав из магазина, всадник «ездил перед входом и размахивал предметом, похожим на шашку», передает НСН.

Прибывшие по вызову представители правоохранительных органов обнаружили мужчину с признаками опьянения. Он вел себя агрессивно и отказался от медосвидетельствования, пишет «КП-Курск». Свои действия он объяснил тем, что «лошадь захотела хлеба, поэтому он решил предоставить ей право выбора товара из всего ассортимента».

В отношении жителя Курчатовского района 1978 года рождения был составлен административный протокол по ч.1 ст. 19.3 КоАП РФ за неисполнение законного требования сотрудников полиции.

У мужчины изъяли шашку. Его задержали, и теперь он ждет решения суда, сообщает телеканал «360».

Ранее, 6 ноября, в Великобритании учительницу начальной школы Сару Молдс отстранили от работы из-за жестокого обращения с лошадью. Женщина несколько раз пнула лошадь и сильно тянула за поводья, в результате животное пыталось убежать, но он догнала лошадь и попыталась завести в фургон.