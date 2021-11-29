Новый ФОК открыли в Хабаровском крае за 247 млн рублей

В Хабаровском крае состоялось торжественной открытие физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) в Вяземском. Общая стоимость объекта составила почти 247 млн рублей.

В церемонии открытия участвовал губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев. По словам главы региона, появление ФОКа — это очередной шаг у улучшению качества жизни местных жителей и популяризации здорового образа жизни. Об этом пишет ИА AmurMedia.

Спортивный комплекс может принять одновременно 60 человек. Созданы все условия для физического развития детей и взрослых. На данный момент ведется набор школьников в секцию плавания. Предполагается, что более 200 детей старше семи лет смогут участвовать в соревнованиях по плаванию различного уровня.

В открывшемся ФОКе обустроен тренажерный зал. Также закуплен необходимый спортивный инвентарь.