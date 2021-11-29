Жителей ЕАО предупредили о новом снежном циклоне

Спасатели предупредили жителей Еврейской автономной области о новом снежном циклоне. Осадки ожидаются на границе с Хабаровским краем.

Согласно прогнозам, на территории ожидается снегопад с усилением ветра. Предполагается, что непогода затронет Смидовичский район. Местных жителей просят соблюдать меры личной безопасности, пишет ИА EAOMedia.

Обильный снегопад наблюдался в регионе с 22 ноября. В Еврейской автономной области было затруднено движение транспорта, отменены занятия в школе. Прокуратура взяла под контроль деятельность уполномоченных органов по устранению последствий циклона. Особое внимание уделялось вопросам работы аварийно-спасательных и коммунальных служб по расчистке дорог.