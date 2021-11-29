Стелу «Город трудовой доблести» установили в Челябинске

В Челябинске на Аллее Славы торжественно открыли стелу в честь присвоения городу звания «Город трудовой доблести».

На церемонии открытия выступил глава региона Алексей Текслер. Он напомнил, что в годы Великой Отечественной войны Челябинск стал одним из центров военного промышленного производства.

Монумент украшен барельефами, которые рассказывают о вкладе жителей города в победу в войне. Автор дизайн-проекта стелы — скульптор-монументалист Денис Стритович, пишет kursdela.biz.

Согласно указу Владимира Путина, южноуральским Челябинску и Магнитогорску наряду с рядом других российских городов в 2020 году присвоили почетное звание за обеспечение в годы войны бесперебойного производства военной и гражданской продукции на промпредприятиях.

В июле в Магнитогорске в сквере Славы Магнитки установили стелу «Город трудовой доблести».