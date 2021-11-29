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Нарушения в реализации нацпроекта «Культура» устранили в Тамбовской области

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В Моршанске Тамбовской области при реализации национального проекта «Культура» выявлены нарушения в деятельности подрядной организации. Об этом информирует прокуратура региона.

Установлено, что по результатам электронного аукциона детская школа искусств заключила с подрядной организацией контракт на поставку рояля и пианино. Однако музыкальные инструменты в нарушение договорных обязательств в школу поставлены так и не были. В адрес подрядчика внесено представление. Нарушения устранены — школа получила музыкальные инструменты. Виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности, сообщает ИА «Онлайн Тамбов.ру».

В начале октября сообщалось, что прокуратура Тамбовской области выявила нарушения при реализации нацпроекта «Здравоохранение». Речь идет о контракте на строительство фельдшерско-акушерского пункта в Пичаевском районе, стоимость которого превышает 10 млн рублей. Подрядчику на основании дополнительного соглашения был перечислен авансовый платеж свыше 3 млн рублей, что противоречит нормам действующего законодательства. Арбитражный суд признал недействительным это соглашение.

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