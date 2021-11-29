В Москве рабочий упал в шахту лифта с высоты 13-го этажа и выжил
В Москве рабочий упал в шахту лифта с высоты 13-го этажа. Об этом в понедельник, 29 ноября, сообщает РЕН ТВ.
По данным телеканала, мужчина выполнял работы — заливал шахту лифта бетоном на высоте 13-го этажа. В ходе работ он не удержался и упал вниз.
Прибывшие на место инцидента правоохранители и медики обнаружили, что мужчина жив. С многочисленными переломами его госпитализировали, врачи оценили его состояние как стабильное.
По фату произошедшего полиция начала проверку.
18 октября рабочий упал в шахту лифта и погиб в Екатеринбурге. Мужчина поднимал строительные материалы с 15-го на 17-й этаж через шахту лифта и при неустановленных обстоятельствах упал в шахту. Прибывшие на место медики скорой помощи констатировали смерть мужчины.
Уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека».