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В Москве рабочий упал в шахту лифта с высоты 13-го этажа и выжил

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В Москве рабочий упал в шахту лифта с высоты 13-го этажа. Об этом в понедельник, 29 ноября, сообщает РЕН ТВ.

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По данным телеканала, мужчина выполнял работы — заливал шахту лифта бетоном на высоте 13-го этажа. В ходе работ он не удержался и упал вниз.

Прибывшие на место инцидента правоохранители и медики обнаружили, что мужчина жив. С многочисленными переломами его госпитализировали, врачи оценили его состояние как стабильное.

По фату произошедшего полиция начала проверку.

18 октября рабочий упал в шахту лифта и погиб в Екатеринбурге. Мужчина поднимал строительные материалы с 15-го на 17-й этаж через шахту лифта и при неустановленных обстоятельствах упал в шахту. Прибывшие на место медики скорой помощи констатировали смерть мужчины.

Уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека».

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