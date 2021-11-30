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Эксперты отметили рост мобильного трафика в сотни раз за 10 лет

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Начиная с 2011 года и до настоящего времени смартфоны появились еще у 5,5 млрд человек, а мобильный трафик в сетях сотовой связи вырос почти в 300 раз. Об этом говорится в новом, 10-м, отчете компании Ericsson Mobility Report.

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По данным специалистов, мобильный трафик данных только в III квартале 2021 года оказался больше трафика, сгенерированного в мобильных сетях с 2011 года до конца 2016 года.

«Мобильная связь оказывает огромное влияние на общество и бизнес в течение последних 10 лет. Оценивая перспективы до 2027 года, мы пришли к выводу, что мобильные технологии станут еще более важной частью нашей жизни и работы», — отметил исполнительный вице-президент и глава направления сетей связи компании Ericsson Фредрик Джейдлинг.

Как следует из отчета Ericsson Mobility Report, мир меняется всё быстрее и происходит это благодаря мобильным технологиям. 5G в настоящее время — самая быстро развивающаяся технология в истории связи. Ожидается, что к концу 2021 года в сетях 5G будет 660 млн подключений. Основными драйверами ее роста являются высокий спрос на услуги в Китае и Северной Америке, частично подогреваемый снижением цен на 5G-устройства. В частности, за третий квартал 2021 года появилось 98 млн новых 5G-подключений и 48 млн новых подключений в сетях 4G.

Аналитики полагают, что к концу 2021 года в зоне действия сетей 5G будут жить два млрд человек, а уже в 2027 году в зоне действия этой технологии будут жить 75% мирового населения, а на связь пятого поколения придется около 50% мобильных подключения и 62% мирового трафика смартфонов.

Эксперты отметили и активное развитие интернета вещей (IoT), который вносит существенный вклад в трафик. Самый большой сегмент IoT — устройства, подключенные к широкополосному интернету. К концу 2021 года в сегменте IoT доля широкополосного интернета составит 47%, доля 2G/3G — 37%, а доля технологий массового IoT (Massive IoT) — 16%.

В октябре компании Ericsson и МТС договорились о стратегическом партнерстве в области создания выделенных технологических 5G-ready сетей для промышленных предприятий РФ. Сотрудничество будет происходить на базе инфраструктуры передовых технологических сетей LTE/5G для российских предприятий различных отраслей.

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