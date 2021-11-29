Эрдоган заявил о желании участвовать в решении конфликта между РФ и Украиной

Турция готова стать посредником в отношениях между Россией и Украиной по вопросу урегулирования потенциального конфликта в регионе. Об этом 29 ноября заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

«Мы выступаем за установление мира в регионе, особенно когда речь идет в первую очередь о крымских тюрках [...] Мы хотим, чтобы (этот регион. — Ред.) не был территорией, где доминирует война. Пусть на этой территории в будущем царит мир, мы желаем развивать отношение к этому вопросу в позитивном ключе», — цитирует его телеканал NTV.

По словам Эрдогана, Турция будет посредником в этом вопросе между Москвой и Киевом, отмечает «Газета.Ru».

Комментируя слова турецкого президента, политолог и эксперт по Кавказу и Ближнему Востоку Станислав Тарасов сказал «Известиям», что Эрдоган своими заявлениями о готовности Анкары стать посредником между Россией и Украиной стремится показать свою геополитическую значимость.

Эксперт также подчеркнул, что пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уже сделал заявление, что для РФ этот формат неприемлем, поскольку делает Россию стороной — участницей конфликта, которой она не является.

Ранее, 26 ноября, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина передала России через Эрдогана список на обмен удерживаемых лиц. В конце сентября украинский лидер обратился к турецкому коллеге с просьбой «замолвить слово» за осужденных в России украинцев перед президентом России Владимиром Путиным.

С 2014 года Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия многократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта.