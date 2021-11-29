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Лукашенко обвинил Запад в сдерживании армии Белоруссии с помощью мигрантов

Лукашенко: Запад использует мигрантов против Белоруссии в случае конфликта РФ и Украины
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что Запад использует мигрантов как способ сдерживания белорусской армии в случае конфликта РФ с Украиной.

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«Они прекрасно понимают: если только Украина попробует развязать конфликт с Россией, в стороне Беларусь не останется, поэтому белорусскую армию надо сдерживать, напрягать на западных рубежах», — отметил Лукашенко 29 ноября на совещании в минобороны республики на тему военной безопасности.

Лукашенко предположил, что в ближайшее время его слова подтвердятся действиями Запада.

Белорусский лидер заявил, Запад начал усиливать свою северную, белорусско-украинскую границу, хотя для этого нет причин.

Кроме того, Лукашенко сообщил о выводе на границу со стороны Украины воинского контингента численностью около 8 тыс. человек. В связи с этим он поручил министру обороны и начальнику Генштаба вооруженных сил страны подготовить план ответа на возможную агрессию в отношении страны, дополняет «Газета.Ru».

25 ноября Лукашенко сообщил, что власти США пытаются развязать войну руками поляков, прибалтов и украинцев, используя для этих целей тему миграционного кризиса на границе Белоруссии и Евросоюза (ЕС). По мнению белорусского лидера, в США любят «воевать чужими руками», оставаясь при этом в стороне и поставляя оружие.

22 ноября глава представительства ЕС в Белоруссии Дирк Шубель заявил, что страны Запада не пойдут на нормализацию отношений с Белоруссией. Лукашенко в ответ подчеркнул, что Белоруссия не стремится к обострению и противостоянию в отношениях с Польшей.

Ситуация с мигрантами обострилась в начале ноября. Многочисленная группа беженцев, находящихся в Белоруссии, пришла к границе в лесной полосе. Мигранты резали колючую проволоку на границе двух стран и просили пустить их на территорию Евросоюза. В Польше заявили о жесткой атаке на границу впервые за 30 лет. В то же время в миграционном кризисе европейские страны винят Минск, который отрицает свою причастность к усилению потока беженцев.

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